2020國民黨總統參選人韓國瑜，以260萬之差讓總統蔡英文成功連任，自己也面臨「罷韓」危機。曾在質詢期間對韓翻白眼的「白眼女神」、高雄市議員黃捷，加總108年各單位所製國旗金額與面數，加總後竟高達200多萬元，讓黃不僅痛批韓為自己選總統浪費公帑、糟蹋高雄人，更籲韓趕緊「自主辭職」。

黃捷今日（11）在臉書發文，寫道：「還記得先前許多市民朋友問我，為甚麼高雄突然出現這麼多的國旗，這些國旗海到底花費多少？有這個必要性嗎？於是我向市府各單位索取去年108年度各單位所製作的金額及面數，於昨日正式回函給我。經過我依序加總後所得到的總額竟是兩百多萬元，試問韓市府高雄人的辛苦納稅錢，是這樣為了呼應你選總統而花費在一次性的布置？一次性的活動？請韓市長不要再做沒有意義的事情，也請韓市長不要再糟蹋我們高雄人。」

不僅如此，黃捷砲轟：「韓市長還沒有提出具體的『還債神招』和『發大財』政策之前，請先務實撙節為宜，如果想替市府省錢，除了不要濫花公帑為私人用途之外，也請你自主辭職，才是為高雄市民省錢省力的神招！」

此外，黃捷更在開首與文末，特別標註「218萬的國旗海花費有意義嗎？」「還是只是為了總統選舉利用市府資源浪費公帑？」「罷韓聯署資訊：https://npptw.org/L5JrcJ」、「高雄人我們一起繼續努力加油！」

(中時電子報)