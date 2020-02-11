因應新冠肺炎疫情全國學生延後開學，基隆市教育處長林祝里於11日指出，目前基隆市線上教學資源已全面啟動，並歡迎各地學生、家長善加利用。（吳康瑋攝）

因應新冠肺炎疫情全國學生延後開學，基隆市教育處長林祝里於11日指出，目前基隆市線上教學資源已全面啟動，並歡迎各地學生、家長善加利用，他並指出，教育處提供多元活潑教學的動畫與影片進行解說，可供補救教學與自主學習，有新的內容即時更新。

林祝里表示，不少家長反應擔憂孩童在家自主隔離會延誤學習進度，她則呼籲學校與家長善用線上教學資源讓學生在家中自主學習，而教學資源包含「均一平台、PaGamO、酷課雲」等多項平台，更特別針對指考及會考，來提供多元活潑教學的動畫與影片進行解說。

針對開學後學校的防疫措施，林祝里指出，目前各校都已成立防疫小組，並召開防疫會疫，整備應變措施，她強調，教育處已查明各校教職員工的自主管理名單，並要求落實執行，而開學後每天早上進入校園前，也會以量額溫的方式來加強防疫，並透過衛教宣導，鼓勵學生勤洗手，來完成校園環境的整備。

現在基隆市教學資源已數位化，基隆市長林又昌表示，開學後第一件事是在學校教室內，藉師長與專業醫療人員，透過視訊進行防疫機會教育，讓每位學生成為防疫小尖兵，回家帶著衛生局製作防疫宣導單協助宣導，並帶領家人成為防疫戰士。他指出，日前市府已彚整兩波家長Q＆A，並將各類業務的協處對應窗口公布在教育處網站上，如有疑問，可在臉書直接留言，歡迎善加利用。

(中時 )