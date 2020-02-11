中市大肚區11日凌晨發生一起死亡車禍，警方獲報追分國小前有人躺臥在快車道，警方到場發現54歲郭姓男子已身亡，調閱監視器影像調查，過濾2部行經車輛，車主到案都指稱並未輾撞郭男，警方正進行追查釐清案情。

烏日分局追分派出所11日凌晨4時20分接獲報案指稱，1名男子倒臥在追分國小前的沙田路上，交通分隊大肚小隊到場，並通報119救護，發現男子已身亡。

警方調閱監視錄影器影像發現，郭男過馬路時不知何故突然倒臥，2度爬起後，第3次倒臥後，遭到撞擊，警方過濾出當時由南向北行經沙田路一段的2部車輛，通知車主要案說明。

兩名車主都否認撞擊郭男。54歲曾姓車主說，他開車行經時有輾到木材，並沒停車；40歲黃姓車主則說，他開車行經時，發現快車道上發生事故，他向左閃避後，到下個路口迴轉返回現場察看，發現竟有人倒臥，才向警方報案。

全案警方積極調查，並調閱監視器釐清真相及肇事責任。

(中時 )