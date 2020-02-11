基隆就業中心今年度規畫了8場聯合徵才活動，輔導想轉職或待業中的求職者順利與職場接軌，近日也將於19日下午2點到4點，在中心進行大型徵才，邀請10家優質廠商，提供175個工作機會，並喊話請待業或有轉職規畫的求職朋友務把握良機，踴躍參加面試。
中心指出，這次徵才在服務業的部分有全家、三商家購及信實管理維護公司等各開出10到30個職缺；製造業部分則有凱亞食品、敦南科技、元璋玻璃、春源鋼鐵及吉羿實業等大廠也釋放作業員、業務助理及工程師等多樣職缺；交通運輸業也有首都客運、東亞運輸共缺22名大客車及聯結車等司機。
另外，目前因應全民防疫措施，基隆中心在活動現場備有酒精噴灑到場民眾的雙手，並請廠商代表及應徵民眾配合自行戴口罩，以免造成飛沫傳染。中心主任盛慧中表示，每一場次的聯合徵才活動，就業中心都投入許多人力與資源，除了要讓基隆市的求職朋友能盡快找到工作，也希望提供更多面試機會，讓求職者累積經驗，提高被錄用的機率。
盛慧中也強調，若有對履歷撰寫或面試技巧信心不足的民眾，可先到就業中心及六堵分站尋求專人協助，而相關細節請來電洽詢基隆就業中心或上「台灣就業通」官網來查詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。