基隆就業中心今年度規畫了8場聯合徵才活動，輔導想轉職或待業中的求職者順利與職場接軌，近日也將於19日下午2點到4點，在中心進行大型徵才，邀請10家優質廠商，提供175個工作機會，並喊話請待業或有轉職規畫的求職朋友務把握良機，踴躍參加面試。

中心指出，這次徵才在服務業的部分有全家、三商家購及信實管理維護公司等各開出10到30個職缺；製造業部分則有凱亞食品、敦南科技、元璋玻璃、春源鋼鐵及吉羿實業等大廠也釋放作業員、業務助理及工程師等多樣職缺；交通運輸業也有首都客運、東亞運輸共缺22名大客車及聯結車等司機。

另外，目前因應全民防疫措施，基隆中心在活動現場備有酒精噴灑到場民眾的雙手，並請廠商代表及應徵民眾配合自行戴口罩，以免造成飛沫傳染。中心主任盛慧中表示，每一場次的聯合徵才活動，就業中心都投入許多人力與資源，除了要讓基隆市的求職朋友能盡快找到工作，也希望提供更多面試機會，讓求職者累積經驗，提高被錄用的機率。

盛慧中也強調，若有對履歷撰寫或面試技巧信心不足的民眾，可先到就業中心及六堵分站尋求專人協助，而相關細節請來電洽詢基隆就業中心或上「台灣就業通」官網來查詢。

(中時 )