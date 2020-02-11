民眾以往登記建物滅失，建物權利人需先向台中市政府都市發展局申請拆除執照，還要前往轄區地政事務所申辦建物滅失及登記，為簡化行政流程，地政局與都發局跨域合作推出全套便民服務，由都發局確認建物拆除完工後，地政事務所會接續自行前往查看辦理後續登記，減少市民奔波時間。

地政局長吳存金表示，建物滅失登記以往的傳統作法，建物權利人需先向都發局申請拆除執照，拆除後申報完工才由該局發給竣工函，之後再分別前往轄區地所申辦建物滅失及登記、地方稅務局辦註銷房屋稅籍、戶政事務所辦門牌號廢止。

現在地政局聯合都發局合作推出「建物滅失幫你辦」全套便民服務，只要經由都發局確認建物拆除完工後，地所會自行前往查看辦理後續登記，更主動將滅失結果通知稅捐機關與戶政機關，將便民服務向上統合、向下延伸，造福市民。

吳存金強調，該項新便民服務讓人很有感，一般民眾往往不會想到建物拆除後還要前往地所辦滅失登記，辦理過程難免產生抱怨。現在地所主動出擊，不待民眾申請即主動勘查，完成建物滅失登記的相關流程，讓民眾獲得更好服務。

(中時 )