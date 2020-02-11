隨著情人節逼近，為了搶攻情人節送禮商機，「魚中魚」水族寵物推出「告白幸福魚缸」，粉紅色的積木造形缸，配上彩石、水草加上一隻可愛的小魚，魚缸裡還附上一張告白小卡，售價520元、諧音「我愛妳」。無論是告白傳情或是當辦公室小物，療癒又舒壓，讓每個人都可以找到屬於（魚）自己的幸福。

事實上，讓情侶們最感頭痛的是，情人節該送甚麼禮物才能贏得芳心、還能長久保存，最好是看到還會想到甜蜜的另一伴？魚中魚建議，不妨送可愛的小魚，搭配綠意的水草、亮眼的彩石，擺在辦公桌旁，不但可以適時舒解眼睛壓力及煩悶心情，還可以為工作加分，一舉數得。

魚中魚表示，幸福小缸不僅適用上班族、情侶之間贈送，家長們的詢問度也很高，他們希望透過這樣的魚缸組合給孩子養魚入門，讓孩子學習照顧生命，培養孩子負責的態度，另一方面也讓孩子有不同的生活休閒，遠離3C手機。

魚中魚水族寵物特別選在2020年推出「告白幸福魚缸」組合優惠價520元，活動即日起至3月14日止，魚缸告白小卡有兩款，各門市數量有限，售完為止。

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