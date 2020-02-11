台東縣長濱城子埔海灘，上月發現死亡鯨魚屍體，專家研判是世界最大動物「藍鯨」，這也是台灣首度發現藍鯨蹤影，但魚屍頭、嘴遭漁具纏住，可能是無法張嘴而活活餓死，身上該是脂肪的許多部位被餓到只剩一層皮，讓專家十分難過。

據了解，死亡藍鯨長20公尺、寬2.5公尺，應是營養不良的未成年公鯨，還一度被認為是長須鯨，透過骨架結構和DNA檢驗後才確認身分，這也是台灣首度看見藍鯨蹤影，其遭遇卻讓人心疼。

從魚屍研判，鯨魚頭、嘴遭漁具和繩索纏繞，疑似因無法張嘴而活活餓死，身上該是脂肪的部分餓到只剩骨頭，而「凶器」上還長出鵝頸藤湖，初估死亡時間約4到5週，鯨魚可能已經餓了多月無人知，

而這已不是首起海洋生物遭「隱形殺手」傷害的案例，專家在救援時常看到務實塑膠的海龜，更有許多動物是遭廢棄魚網纏繞而擱淺，岸巡大隊呼籲民眾，若發現動物身上有明顯傷勢，應通報118海洋救援專線，海巡會立刻派員前往，並通報相關單位救援。

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(中時電子報)