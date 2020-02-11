網友討論何謂「7天內可購買2片口罩」？（圖／摘自PTT）

為解決口罩亂象，6日起執行「口罩實名制」，不過制度上路將近一周，還是有許多民眾抱怨買不到，不少人質疑，為何藥局外排了半天還是滿滿人龍？網友有驚人發現，原來一堆人都搞錯！

口罩實名制規定，每人「7天內可購買2片口罩」，一名網友在PTT發文表示「這禮拜發現很多人還是不太會買口罩，我好像知道為什麼了」，因為隊伍中不少人都是星期五買完，星期一又去排，因此現場常常一堆人卡住。

原PO指出，很多人都誤會「7天內可購買2片口罩」的定義，有人禮拜五買完，才過三天又去買，因為很多人以為，禮拜一就已經算是新的一周，建議政府應該要宣導，「買完口罩後，要等七天才能再買一次口罩」，這樣比較好。

網友則紛紛回應「這次買口罩根本測試閱讀能力，七天兩片，一堆人不懂」、「別笑中文程度，老人家沒看清楚ㄧ樣狂排啦」、「還是跟家裡長輩解釋清楚比較好」、「買口罩的那一天 +7天就是正解」；也有人說「驚訝有人會誤會7天買2片的意思」、「我以為這個是常識…」。

(中時電子報)