林周義／台北報導

停靠橫濱港的鑽石公主號，新型冠狀病毒肺炎確診人數昨暴增60多例，累計確診者已達136例。該船載有3000多人，其中包含20多名台籍乘客及工作人員，因受困多日，紛紛表示自己想回台。中央流行疫情指揮中心表示，已與日本接洽，研議後續的救援行動。

為因應疫情需要，鑽石公主號所有人員被要求在船艙內隔離至2月19日。船上有乘客抱怨環境惡化，多日未清潔，其中甚至有台籍乘客的8旬父親咳嗽出血。數名台籍乘客紛紛向台灣政府請願，希望政府別忘了他們，儘早將他們接回，進行隔離管制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，鑽石公主號是病毒傳播高危險區，如何積極救援，目前仍與日本政府研議相關細節。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，各國目前都在努力接洽自己的民眾，能不能將台籍乘客帶接回，我方仍在努力。

目前，日本已為鑽石公主號乘客加派醫療人員，並將每個國家大使館的聯絡電話提供給船上的人，任何人有需要都能尋求協助。

(中時 )