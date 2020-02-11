新冠肺炎疫情持續延燒，旺旺集團即日起在全台據點免費提供「水神抗菌液」，但有民眾半信半疑，屏東市公所更派員查證，獲悉消息無誤，隨即通知各里長領取，讓買不到消毒酒精民眾皆有機會拿到，守住防疫第一線。

旺旺集團特別針對65歲以上老年人、低收入戶、領有媽媽、兒童手冊者等族群，免費提供與酒精有同等效果的「水神次氯酸抗菌液」，自備容器每日每戶可免費索取1公升，與全台民眾一同抵抗新冠肺炎病毒。

屏東市公所民政課長吳惠玲坦言，之前收到不少民眾分享訊息，但擔心若是假消息轉傳，恐讓市民白跑一趟，因此按圖索驥來到領取據點，「看到不少人拿著桶子排隊分裝」，經確認後，也在第一時間通知各里里長，「讓有需要的人都有機會領到」。

平和里長伍靜華感動地說，所在地區有公有中央市場，不僅攤商聚集，且每日往返人潮眾多，很多人抱怨消毒酒精難買，現在里辦公室就能就近分裝，便民又安心。

伍靜華感謝旺旺集團善舉，在這人心惶惶的防疫時刻，「真的能穩定人心」，且她拿空桶去分裝時，工作人員還特地將桶子包裹黑色膠帶，就怕抗菌液變質，不會因為免費而隨便，「實在揪感心」。

買來瓶子分裝的劉姓民眾也說，現在不只消毒酒精難買，連瓶子都1人限購1個，現只要分裝一罐，作為居家清潔用便綽綽有餘，希望疫情快快過去，回到原本平靜生活。

(中時 )