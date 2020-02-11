防疫期間也能安心學習。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

學生登入帳號密碼即可使用。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠肺炎肆虐下全台延後開學，但國中會考已進入衝刺階段，新北市教育局推出線上「會考複習包」，提供國文、數學、英語、社會及自然全科複習教材，以及歷屆會考試題，學生登入帳號密碼即可使用，讓孩子在防疫期間也能安心學習。

新北市教育局表示，新北市的「親師生平台」整合超過70項學習資源，提供學生在寒假邊玩邊學，只要帳號登入即可登入使用，平台上的學習歷程還可轉換成點數，至校內兌換學習用品，或兌換為便利商店禮物卡，盼提高學生學習動力。

此外，新北市的新住民人口居全國最多，教育局也推出越南語影音線上教材，由經驗豐富的越南語老師陳鳳凰，以真人發音、學生複誦的方式，配合字卡、插圖動畫等教學，共12冊，免費分享於新北市國際教育資訊網。

不少學校打造線上教學系統，漳和國中老師張素惠製作線上中國歷史大富翁，在PaGamO平台開課；達觀中小學的老師則規畫2週闖關自主學習任務，老師運用google表單，隨時掌控學生學習進度，並給予回饋；欽賢國中透過google classroom及joinnet系統，線上與數位學伴及英語教師連線，讓學生停課不停學，在家自主學習。

(中時 )