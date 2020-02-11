儘管新冠肺炎疫情嚴峻，日本高松市議會自由民主黨議員團6位成員，仍於11日在會長中村順一的率領拜訪基隆市政府以求交流，受到市長林右昌歡迎。林右昌指出台灣的防疫工作做得很好，並邀請當地的修學旅行可以多多到基隆參訪。

林右昌表示，高松市是日本四國地區的重要城市，也是基隆的姐妹市，這幾年兩市都有密切交流，包括信義國小也與當地小學結成姐妹校，他也指出，基隆與高松一樣都是港口城市，更是台灣的郵輪母港，希望他們多多來感受基隆這個城市之美。

林右昌強調，雖然近來武漢肺炎疫情嚴峻，很多人要出國時都難免有些擔心，但他也特別向來訪的議員們強調，台灣的防疫工作做得很好，疫情是東北亞地區最穩定的，議員們也表示，一下飛機就感受到台灣防疫工作的用心。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆市預定在6月27日舉辦「基隆海洋老鷹嘉年華」活動，除已在日前函請高松市政府共同參與嘉年華遊行，也特別當面邀請來訪的議員們屆時共襄盛舉，希望能夠促進兩市間交流，讓兩市情誼更加深厚。

(中時 )