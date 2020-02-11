《重生律師》由尼古拉斯·平諾克（左）主演，饒舌歌手五角監製。（愛奇藝台灣站提供）

《重生律師》改編自艾薩克‧賴特（左）的真人故事，由尼古拉斯·平諾克主演。（愛奇藝台灣站提供）

為了防疫，民眾宅在家的時間變多，追劇、看綜藝節目變成主要娛樂之一。愛奇藝台灣站將引進多部美劇搶攻英語市場，由美國廣播公司ABC最新法律影集《重生律師》打頭陣，2月12日上線首播。

該劇由饒舌歌手五角（50 Cent）監製、電影《職棒雙雄61＊》、《甘迺迪風雲歲月》導演漢克·斯坦伯格執導，尼古拉斯·平諾克、《權力遊戲》的印第拉‧巴瑪（Indira Varma）主演，靈感來自真人實事，關注近年美國社會對歧視與司法改革議題，日前在美國舉行首映會備受盛讚，CNN主持人瓊斯表示：「不能輕忽此劇」。身為監製的五角自信滿滿地回應：「此劇絕對不會失敗」。

艾薩克‧賴特1996年因未曾犯下的罪行被警方強行入罪，法官判他無期徒刑；度過最初的怨天尤人情緒後，他決定自修法律，花了7年時間取得法律學位，通過考試並成為合格的执业律师，為其它犯人擔任辯護律師，並证明自己无罪，順利獲釋。

尼古拉斯飾演的亞倫·華萊士即脫胎自艾薩克；這位黑人男星不諱言，飾演艾薩克的真實故事對自己產生了深遠的啟發，發掘出自我未知的能力與表演。導演斯坦伯格談起創作過程，也意味深長的透露：「此劇某種意義上灌溉了我養分，是過去從未創作過的東西。」

愛奇藝台灣站2020進攻美劇市場，除了2月12日起與北美同步首播《重生律師》，也將陸續播出奧斯卡金像獎、及金球獎的得獎影集，包含劉玉玲《致命女人》、吳珊卓《追殺夏娃》、雷米‧馬利克《駭客軍團》等。

(旺報 )