武漢肺炎疫情持續發展，引起口罩搶購風潮，也因此讓國內人心惶惶，而昨（10）日晚間中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，目前國內口罩產能每天能夠生產超過420萬片。

醫護人員缺乏口罩的問題也因為產量提升將會得到緩解，今（11）日起每日都將會配送170萬片口罩，提供給一線工作人員使用，預計能補滿一周用量，而會持續補給至各醫院庫存量能達到15天安全準備量以上。

此外也有人因為自身疾病因素，需要時常進出醫院，而對此昨日行政院長蘇貞昌召開會議時表示，會每日提供13萬片口罩，讓特殊醫療需求的病患及陪病者使用，其中像是洗腎、化療患者等等都包含在內。

而口罩實名制原本預計實施到本月25日，現在恐怕會延長到3月初，但政府預計口罩產能在2月底就能夠達到每日一千萬片的目標，到時「口罩之亂」應該就能夠畫下句點。

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(中時電子報)