儘管本週一是春節後中國大陸大部分省區官方規定的復工日，但仍有許多省市因為口罩不足、外地人員返回須隔離14天、甚至拒絕疫情嚴重地區人員返回，因此復工日期不斷延後。此外，更不用說停滯的訂單、上下游企業生產的不確定，路透警告，大陸應警惕經濟「局部休克」風險。

始於去年12月的新型冠狀病毒肺炎疫情，歷時逾2個月仍在擴散蔓延之中，拐點依然撲朔迷離，也拖累了原本已延後的節後復工潮。雖然當前的首要任務是控制疫情發展，但分析人士也指出，同時應避免經濟「局部休克壞死」。

路透引述中信證券固定收益首席分析師明明表示，「目前來看，中國節後復工情況並不理想，復工時點或將進一步延後，部分企業可能會面臨生產經營延後、資金週轉承壓等難題。」

結合市政交通的擁堵指數，明明在最新發佈的報告中預計復工的完全實現可能會在2020年3月初前後，若考慮外地返工的隔離期，復工時點有進一步延後的可能。不過他也指出，考慮到國務院近日公布的政策支持力度較大，延遲復工對企業的影響只是階段性的。

華創證券首席宏觀分析師張瑜撰文稱，在對抗疫情時，口罩供應足量是人員聚集開工的重要前提。據其預計，未來一周，第二產業全面復工的難度較高，復工率或僅達30％。按照短期內日供1億張口罩的估算，扣除交運、醫療兩大剛需行業，留給其他行業人員的口罩數量可能在每天6000萬張左右，對應當前二產2億就業人口，只能滿足其中的30％。至月底，隨著新產線的投產，有望日供2億張口罩，二產有效復工可達80％，工業生產與建築業基本恢復正常。

不過，口罩是否能充分供應，對於政府的協調、分配能力提出了很高的要求，建議相關部門早作部署規劃。如若不然，考慮到百姓與商家囤貨、地方協調、不合理採購，復產或將更加困難。

報導稱，短期內疫情對生產經營的衝擊不可小覷，尤其對中小企業而言，三個月可能已是現金流的極限。分析人士認為，在陸續復工的同時，應繼續加大對企業的結構性政策支持，結合此前中央地方已公布的租金和信貸政策，將企業從員工工資、房屋租金、信貸本息三大支出壓力下解救出來，

中信建投首席經濟學家張岸元在最新報告中表示，按照樂觀估計，疫情能在2月份以內見頂，但嚴格管控措施至少在疫情見頂後持續實施一個月。而三個月時間，是部分微觀市場主體在幾乎沒有現金收入情況下存續的極限。

「面對疫情的不確定性發展，我們無絕對權威可遵循，無現成機制可用，無完整經驗可循；必須保持足夠的謹慎和謙遜。」他認為，當前，疫情管控是重中之重，與此同時，也要考慮經濟問題。

張岸元指出，疫情管控期間的政策目標，應是維持遭受重創企業的存續，避免經濟有機體局部由於「休克」，現金流斷裂，出現缺血壞死。這就需要圍繞遭受創傷最嚴重的行業、最集中的地域，區分企業類型，採取專門政策。

在疫情爆發後，諸多投行等機構均調降中國經濟增長預期。鑒於新型冠狀病毒感染肺炎疫情仍處於上升期，投行高盛上周發表研究報告預測，今年第一季中國GDP（國內生產總值）按年增速將急降至4％，但如果疫情無法於本季內大致受控，全年GDP增速有可能會降至5％或更低。

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(中時 )