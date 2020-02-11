鐵道局完成「全國高快速鐵路網整體規劃」，以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，打造台北、高雄、台東、花蓮間的行車時間縮短至90分鐘，鐵路網串聯後，環島一圈只要6小時，北、中、南、東皆為國土核心。鐵道局今天表示，去年11月19日陳報交通部，奉部長林佳龍指示作為未來鐵路網發展政策指導，後續將向行政院報告。

「全國高快速鐵路網整體規劃」包含五項主要工作，分別是「環島高快速鐵路網，高鐵往南往東延伸，東部升級快鐵」、「新增路線達成運輸走廊分流，雙軌化、電氣化增加調度彈性」、「樞紐車站TOD將高鐵、台鐵及捷運串聯成網」、「發展鐵道觀光」及「推動鐵路立體化兼顧都市發展需求」。

鐵道局長胡湘麟說，在此架構下，正積極辦理兩個高鐵延伸案：往南延伸至屏東可行性研究、北宜直鐵替代方案（高鐵延伸宜蘭）綜合規劃、東部快鐵希望行車速度提升至每小時160公里，要做宜蘭至台東、台東至屏東的可行性研究，相關硬體包括車輛、號誌、軌道、電車線的改善，並研究鐵路沿線平交道的間距是否足夠，以及台鐵海線雙軌化可行性研究，至於基隆輕軌綜合規劃會影響台北往基隆、宜蘭的運量，也代表鐵道發展國產化的目標，希望基隆輕軌能把鐵道機電系統採用國內廠商生產的組件。

我國鐵路運輸系統架構，自1991年台鐵南迴線通車，環島鐵路網正式成形，高速鐵路於2007年通車加入西部運輸走廊服務，成功串聯北高兩地形成一日生活圈，整體鐵道網發展至今，從高鐵、台鐵到都會捷運已建構如高速公路、省道、市區道路般層次分明之鐵道系統，提供民眾不同旅運特性之運輸服務。

(中時 )