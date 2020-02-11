勤洗手與消毒是防範新冠肺炎疫情擴散的重要措施之一，近來民眾大幅增加使用洗手液、酒精或漂白水等消毒工具，產生許多塑膠、玻璃容器垃圾，台中市政府環境保護局呼籲，防疫做到滴水不漏，應作好資源回收，保護健康維護環境。

市府環保局表示，民眾目前多用濃度75％或95％稀釋酒精乾洗手，及稀釋漂白水消毒居家環境，塑膠或玻璃瓶罐如不重複使用，應簡單沖洗後回收，使用過口罩也應丟至一般垃圾桶，勿隨意丟棄。

(中時 )