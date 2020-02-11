新冠肺炎防疫勤洗手 瓶罐回收不能少 16:122020/02/11 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市環保局提醒酒精與漂白水等瓶罐應回收。（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勤洗手與消毒是防範新冠肺炎疫情擴散的重要措施之一，近來民眾大幅增加使用洗手液、酒精或漂白水等消毒工具，產生許多塑膠、玻璃容器垃圾，台中市政府環境保護局呼籲，防疫做到滴水不漏，應作好資源回收，保護健康維護環境。 市府環保局表示，民眾目前多用濃度75％或95％稀釋酒精乾洗手，及稀釋漂白水消毒居家環境，塑膠或玻璃瓶罐如不重複使用，應簡單沖洗後回收，使用過口罩也應丟至一般垃圾桶，勿隨意丟棄。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #台灣 #新型冠狀病毒 #稀釋 #酒精 #消毒 #環境 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 疫情延燒！兩岸航線擴大禁飛 七成航班遭取消 14:302020/02/10 兩岸 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 空污降低免疫力 恐增加肺炎患者得病率 12:412020/02/11 生活 疫情惡化！糧食物資所剩無幾 2000噸凍豬肉將運抵武漢 13:082020/02/11 兩岸 支持政府新冠肺炎防疫 醫師公會全聯會捐100萬拋磚引玉 16:052020/02/11 生活 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 為何藥局口罩買不到？網曝驚人真相 - 生活 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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