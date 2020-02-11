歐陽妮妮因應市場民眾需求，自己以外層有機棉花布，內層用日本紗布製作兒童手作口罩布套，不但色彩繽紛，內層的親膚性也很好。（馮惠宜攝）

位於向上市場「貝兒小兔」（美村路一段270巷18號前）一擺攤，色彩繽紛的布口罩、口罩布套立即吸引許多粉領族和媽媽們上前詢問採買。（馮惠宜攝）

政府全面徵用國產防疫口罩，雖然實施實名制購買，7天每人限購兩片的規定讓不少民眾苦腦如何讓醫用口罩可以延長使用期限，國內有手作職人製作口罩布套，雙層立體、中空的布套可以把醫用口罩夾中間使用，只要每天清洗口罩套，就能讓醫用口罩延長壽命，不少民眾一次採買多個，業者表示，天天加班趕工，一上架就被瘋搶。

不只全民瘋搶醫用口罩，市售布口罩也熱賣，且因應醫用口罩不足，有醫師建議在醫用口罩下戴布口罩，可隔絕口水、延長醫用口罩壽命，坊間立即出現口罩布套，雙層立體的口罩套中間可置入醫用口罩，對內隔絕醫用口罩被口水或嘴巴呼出水氣污染，對外也能隔絕灰塵、細菌，只要天天清洗口罩套，就可延長醫用口罩壽命。

在台中西區向上市場擺難的「貝兒小兔」老闆歐陽妮妮過去一直有在賣布口罩，農曆年後開工以來被客人瘋狂購買，貨源不夠上，不但向手作老師進口罩布套，但數量仍無法滿足所有客人，她自己收攤後也加工製作口罩布套，外層是繽紛的有機棉花布，內層是日本紗布，經常一上架就被預訂一空。

歐陽妮妮說，內層使用親膚性高的紗布製作，戴起來更舒適，而且花色多樣，只見一擺攤，繽紛的口罩布套立即吸引許多媽媽們圍觀採買，此外，她也用具除臭、高抗菌率的銀離子布製作布口罩，由於清洗後仍有高抗菌率，不必再戴一層醫用口罩，也有不少客人採買。

(中時 )