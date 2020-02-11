2月14日情人節將至，共享電動機車服務業者GoShare推出「Go 閃才與你 Share」系列活動 ，期間限定的粉紅色Gogoro VIVA車款即日起上路，並於2月12日起加碼送出5,000份「令人臉紅心跳的」開廂小驚喜；情人節當天，GoShare 用戶更有機會享受「我接妳，我送你」的男神接送服務與夢幻好禮。

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