搶情人節商機 GoShare推「Go閃才與你 Share」活動 16:292020/02/11 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （GoShare推出情人節限定版的粉紅車色VIVA車款。圖／GoShare提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2月14日情人節將至，共享電動機車服務業者GoShare推出「Go 閃才與你 Share」系列活動 ，期間限定的粉紅色Gogoro VIVA車款即日起上路，並於2月12日起加碼送出5,000份「令人臉紅心跳的」開廂小驚喜；情人節當天，GoShare 用戶更有機會享受「我接妳，我送你」的男神接送服務與夢幻好禮。 (工商 ) #GoShare #情人節 #Go #閃才 #Share 也許您會感興趣 推薦閱讀 太欠買的限定系列！兼顧性感和可愛的內著意圖使人「抱緊處理」 20:322020/02/07 時尚 迎接情人節 夢時代快閃店推情人節抱枕 17:272020/02/07 財經 搶情人節餐飲商機 觀光飯店競出奇招拚命「撩」 18:332020/02/07 生活 路過就能抽幸運籤！超佛心活動最高可免費體驗2500元養膚服務 22:102020/02/07 美妝 節．慶．美．食－觀光飯店情人餐 業者卯力催情 04:102020/02/08 產業特刊 粉紅GoShare上路 2／14情人節男神接送大放閃 11:162020/02/10 科技 交友服務再進化！Paktor實體服務「拍拖約會吧」 13:112020/02/10 財經 蝦皮購物 x 台北霞海城隍廟 x Paktor跨界推出「脫單情人節」 13:112020/02/10 財經 熊大兔兔大放閃 LINE送上情人節特效 14:552020/02/10 科技 疫情延燒 接吻大賽不辦了 04:102020/02/11 地方新聞 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 - 生活 鑽石公主號為何傳染速度特別快？關鍵原因曝光 - 生活 為何藥局口罩買不到？網曝驚人真相 - 生活 新冠肺炎印尼零確診 超猛真相竟是這 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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