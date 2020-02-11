聖暉（5536）今（11）日公布1月合併營收達10.56億元，雖適逢春節假期工作天數減少，1月營收僅年減11.49％，業績表現不俗。不過，中國大陸近期因新冠肺炎疫情影響、造成各產業復工延後，恐將影響聖暉2、3月營收表現，尤其對2月營收影響較顯著。

聖暉指出，中國專案客戶依所在地政府規定進行復工申請，復工日期大都在2月中下旬，因此2月施工天期相對較短。不過，聖暉強調，對於整體已簽約未完工的在建工程案量不受影響，同時，隨著中國地區工案陸續恢復復工，且持續拓展台灣、東南亞地區無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，後續營運動能將逐步回升。

展望2020年第一季，雖適逢農曆新年、中國廠延長復工期間、工作天數較少影響整體營收表現，惟今年除了半導體、被動元件等電子業持續性有調高資本支出的擴廠計畫，台商回流台灣、以及中國工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，皆是聖暉目前已經成功切入的重要市場商機，有機會隨著未來訂單需求的持續增加，帶動集團獲利能力的攀升。

法人表示，聖暉持續採多產業、多區域、多工種的營運策略，發揮台灣、中國及東南亞彈性接單能力；未來若中國工廠加速啟動分散廠區、擴增產能計畫，有望帶動台灣、東南亞地區接單表現。法人預期，聖暉今年整體營運有機會於第一季順利落底，並隨著工程施工進度逐步恢復、高訂單能見度下，創造整體營運優於去年的成長動能。

(工商 )