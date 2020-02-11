新冠肺炎疫情持續，醫療用手套需求增加，東南亞急單到，NBR乳膠供應商申豐（6582）11日指出，至3月底，NBR產線已全滿，預期第一季銷量可望提升2-3成。

油價下跌，主要原料丁二烯今年價格跌破千元，加上疫情驅動下游橡膠手套的需求，市場預期，申豐配合訂單需求，6條新產線已從2月開出產能，今年首季營運將受惠疫情，獲利與營收雙升。

申豐目前營收當中，NBR乳膠佔8成、SBR乳膠則占2成；而NBR乳膠部分，醫療用手套客戶佔申豐營收比重約65％。

申豐指出，受新冠肺炎疫情延燒帶動，近期下游醫療手套客戶拉貨意願轉強，急單、追加單已讓NBR產線全滿。而新增6條新線產能也在2月投入，預期第一季的銷量至少可增加2-3成。

申豐NBR乳膠年產能為12萬噸，為全球第7大NBR乳膠廠，2月投產的6條新產線，每月的產能也有3千噸。申豐指出，由於東南亞下游客戶近期的拉貨動能強勁，第一季的產能利用率可達100%。

另外，油價下跌，NBR乳膠主要原料丁二烯的價格，從去年10月中旬的1190美元，跌到近期約9百美元上下，原料走跌，也有利於申豐NBR乳膠利差表現。

法人認為，由於乳膠主要原料丁二烯與丙烯(月青)AN價格下跌；加上銷量增加，申豐今年首季的營收、獲利成長幅度至少會有15%以上的空間。

(工商 )