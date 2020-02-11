北市松山區南京東路5段23巷6弄在車潮長期穿梭下，路面老化斑駁，工務局新工處耗資67萬進行整體更新，圖為施工前。（北市工務局提供／張穎齊台北傳真）

北市松山區南京東路5段23巷6弄，雖只是條小巷弄，但鄰近許多公共設施與商家，經常吸引眾多人潮、車潮通過，長期使用下，造成路面老化、斑駁。市府工務局新工處僅耗資67萬元，進行路面、水溝蓋整體更新，並設置人行道做好人車分道，讓來往的行人更加安全，獲得保障。

新工處養護工程隊長張泰昌表示，南京東路5段23巷6弄路段鄰近諸多知名商家、餐館、醫院，既為病患就醫、學生上下學的通行路徑，也是民眾至公園休憩及採買用餐的行走通廊，隨著人潮增加，造成路面老化愈漸嚴重，且水溝蓋因老舊鬆動發出噪音擾民，還有成高低落差。

養護隊第2分隊長蘇冠宇補充，此路段為路寬8公尺以下道路，且為緊鄰住家的巷弄，考量施工時造成影響，因此均要求施工單位張貼告示，並請東光里長許秀雲協助宣導給住戶。

蘇冠宇說，施工期間，也常遭遇道管線的障礙，影響施工進度，所以在施工前就協請道管中心通知管線配合，竣工後，對周遭病患年長者及學生提供了更優質、友善且更安全的用路環境。

「很贊同並肯定施工成效！」許秀雲表示，此路段更新後，道路跟水溝蓋更加平整，住戶民眾走在這條道路上也更加安全有保障。新工處說明，這項工程是依據「臺北市鄰里道路通行環境躍升計畫」辦理，持續提供給民眾優質的生活環境，以及安全的通行空間。

(中時 )