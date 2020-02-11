今年是中華職棒第31年球季，中職聯盟今（11）日正式公布今年球季例行賽的上半季賽程，由於奧運最終6搶1資格賽牽連甚廣，因此今年下半季賽程將在6搶1資格賽結束後再行公布。

今年中職的240場例行賽，每隊60場主場賽事，產生巧妙安排，富邦悍將、Rakuten Monkeys將主場全部安排在新莊棒球場、桃園棒球場，中信兄弟安排51場在洲際球場，統一獅在台南球場安排47場主場，球隊不再愛移動了。

除了舉辦主場賽事的球場之外，只有澄清湖球場、花蓮球場分別負擔15場、7場比賽。國內其他球場完全沒有分到比賽，創下中職歷年罕見的「集中式」比賽，較去年球季再少1個球場，快要回到中職草創之初的5個比賽球場。

今年開幕戰將是3月14日在桃園棒球場，由Rakuten Monkeys迎戰來訪的中信兄弟，隔日洲際棒球場首戰將由統一獅對戰中信兄弟，另一地是Rakuten Monkeys在主場續戰富邦悍將。3月20日統一獅與中信兄弟移師澄清湖球場進行3連戰。

因應東京奧運6搶1資格賽，球季開打兩周後停賽，復賽從4月7日統一獅與富邦悍將在新莊球場打頭陣，4月10日統一獅將在台南大本營與Rakuten Monkeys進行3連戰。而上半季最後1周，統一獅會是在花蓮主場分別迎戰富邦悍將與中信兄弟。

(中時 )