副隊長何秋菊經常上山協助餵食院生。（許哲瑗攝）

新北市八里愛心教養院志工隊，每年利用新春團拜時為院生準備賀禮，祝賀院生開心迎新年，今年已邁入第23年，面臨疫情來襲，志工愛心不停歇，日前戴著口罩到場送禮，有藍芽無線麥克風、無線滑鼠、老歌CD、收音機等禮物，讓院生開心迎接鼠年，氣氛熱絡。

「身為一道彩虹，雨過了就該閃亮整片天空。」院生小曜及小翔（化名）非常喜歡動力火車的歌曲，「無情的情書」、「忠孝東路走九遍」、「彩虹」等每首都能琅琅上口，兩人一收到藍芽無線麥克風，立即連接手機大方開唱，借用彩虹歌詞「讓我深愛的你感到光榮！」表達對志工的感激。

八里愛心教養院志工隊副隊長何秋菊表示，志工隊為院生辦新春團拜獻賀禮，已有23年歷史，今年剛好碰到新型冠狀病毒肆虐，許多院生都擔心可能不辦團拜，也領不到禮物了，經與院長謝鑫敏和社工組長郭林瑋等人討論，團拜取消，但賀禮照常，讓院生仍能開心迎鼠年。

69歲的何秋菊13年前因孫女罹患癲癇症，為了復健治療而與八里愛心教養院結緣，她表示，當時她相當擔心孫女無法健康長大，默默立下心願要回饋社會，看到許多院生必須包著紙尿褲，因此經常載著滿滿一車的紙尿褲上山，免費提供院生使用，也因為照顧孫女的經驗，愛屋及烏，於是加入志工隊，每周不畏路途遙遠，上山協助院生餵食、陪伴散步等，一轉眼便已服務13年。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝志工隊全體隊員長期無私的奉獻，今年雖遇上疫情干擾，但志工隊仍做足了各項防疫措施，堅持獻上春節賀禮，讓院生感受滿滿的愛和關懷。

(中時 )