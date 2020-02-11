女星賈靜雯的14歲大女兒梧桐妹，小學畢業後選擇到上海讀國中，於是有大半時間跟爸爸在中國大陸生活，而隨著新冠肺炎疫情惡化，眾人相當擔心梧桐妹的狀況，然她卻久未發文，直到昨天，梧桐妹貼出母女合照報平安，表示跟媽媽團圓了，但仍擔心疫情。

賈靜雯大女兒梧桐妹報平安，透露跟媽媽團聚，推測已離開就學的上海。(翻攝自梧桐妹IG)

梧桐妹睽違22天沒更新IG，讓人相當擔心身處新冠肺炎熱區的她，所幸她昨天上傳了新照片，是自己與媽媽賈靜雯的黑白色調同框照，母女倆肩靠肩黏在一起，梧桐妹表示，已經跟家人團聚，尤其是跟媽媽好好地在一起，玩得很開心。

而跟家人相聚之餘，梧桐妹表示仍然很留意新冠肺炎的疫情，「希望大家都多多注意唷～在內地的朋友們也要加油喔！大家都要小心，多多留意，口罩也最好多準備一些喔～希望不要再多人感染上這批病毒了」，暖心說要跟大家一起加油，挺過這個艱難時刻，網友推測她已經回台灣，紛紛留言「你現在是在上海還是台灣？你都要小心注意安全」、「Angel現在都在台灣嗎？先別回中國了吧！」。

(中時電子報)