今年元宵節各地接連舉辦熱鬧的慶祝活動，賞花燈、猜燈謎、領燈籠，吃著象徵圓滿吉利的湯圓歡度「小過年」，熱心參與鄰里大小事的永慶房屋經紀人，也參與一連串的元宵節慶祝活動，

在台北士林區福中里、萬華區福音里、內湖區紫陽里等地，陪伴里民同樂、一起歡慶元宵節。

搓湯圓、領花燈 內湖紫陽里慶元宵

內湖區紫陽里在元宵節前夕舉辦活動與里民同樂，永慶房屋內湖區店長陳懋庠說，很榮幸可以與紫陽里志工一起完成元宵節搓湯圓活動，落實政府防疫政策，一定先洗淨雙手，外加消毒後，才開始搓湯圓，而且製作過程中永慶同仁全程配戴口罩。另外，永慶夥伴還協助發送小朋友們最期待拿到的鼠年燈籠，分送湯圓活動凝聚鄰里間的情感，在涼冷的天氣裡溫暖了每位里民的心。

紫陽里里長謝源德表示，謝謝永慶房屋夥伴熱情響應，一大早就跟志工們一起搓湯圓，趕在中午之前製作200斤湯圓，並分裝超過400多份湯圓給鄰里，讓里民可以帶回家煮熟了跟家人分享，場面十分熱絡，也希望大家吃了「圓仔」都能圓滿、平安地度過這次武漢肺炎的疫情。

衝著可愛元宵燈籠，現場民眾排隊十分踴躍，永慶同仁協助內湖紫陽里發送燈籠與400多份湯圓。

紫陽里里長謝源德(左2)、郭榮村理事(右2)、林宏典前理事(右1)、永慶房屋內湖區店長陳懋庠(左1)和同仁參加慶元宵活動。

吃美食、玩遊戲 士林福中里歡度佳節

慶祝元宵節，士林區福中里在福中公園舉辦活動，小朋友們表演精彩的鼓陣與舞蹈，里民跳著健康操炒熱現場氣氛，永慶房屋士林區店長陳弘翔說，謝謝里長每次要舉辦活動時，都會第一個想到永慶房屋，邀請我們參與活動一起逗熱鬧！永慶夥伴協助發送燈籠給民眾，現場除了DIY燈籠外，還有其它有趣的攤位，像是體驗彈珠檯遊戲、猜燈謎攤位，顯場民眾還能免費品嘗現做紅豆餅與美味肉包，貼心的王德利里長將100題燈謎的答案「公佈」在猜燈謎攤位的前方，就是要讓里民輕鬆拿到獎勵，凡是參加就人人有獎，有吃、有拿、有玩，現場笑聲不斷。

福中里里長王德利表示，今年打造可愛討喜的松鼠圖案搭配著紅色圓形燈籠，象徵吉祥如意、財源滾滾，今年元宵節一共準備了600只燈籠要分送大家，大小朋友一拿到都愛不釋手！一直以來，永慶房屋門市夥伴與福中里關係密切，王里長特別謝謝永慶房屋贊助帳篷，加上門市經紀人的大力幫助，讓福中里元宵節慶祝活動更加熱鬧圓滿！

永慶房屋贊助帳篷供福中里舉辦元宵節慶祝活動，福中里里長王德利(左2）表示，猜燈謎人人有獎，現場有吃、有拿又有玩。

DIY摺燈籠 萬華福音里邀民眾逗熱鬧

萬華區福音里於元宵節當天在剝皮寮街區舉辦送湯圓、摺燈籠活動，福音里里長蔡岳樺邀請在地好鄰居永慶房屋一同加入，永慶房屋萬華區店長詹益彰說，謝謝里長邀請，永慶夥伴跟民眾都玩得很開心，永慶房屋也贊助了猜燈謎活動的獎品，現場每個人參與超踴躍、也都好厲害，一下子就猜對了！同仁於現場發放永慶氣球，與大家分享著暖呼呼的元宵湯圓。

元宵節自古就是傳統的重要節日之一，在充滿歷史軌跡、古樸磚牆的剝皮寮街區中舉辦元宵節活動，特別應景而別具意義，福音里里長蔡岳樺表示，大小朋友一起動手摺燈籠，不僅增進里民之間的情感，也能夠將節慶文化傳承給下一代，謝謝永慶夥伴的幫忙，讓活動順利圓滿，大家猜著趣味燈謎，在歡笑聲中度過一個愉快的元宵節！

永慶房屋夥伴與萬華福音里的民眾同樂、大家一起動手摺出精美可愛的燈籠。

(中時電子報)