瑩碩(6677)執行長顏麟權指出，新冠肺炎疫情對台灣生技醫藥產業來說是短空長多；公司洽談中的授權案透過視訊會議及郵件往返持續進行，全球營運布局不受影響。開發中的腰椎管狹窄症藥物（NXR-526）為新劑型新藥，將進入動物臨床試驗，該新藥會是公司跨入大陸二類新藥市場的處女作。繼先前成功卡位大陸一致性評價市場，今年將是瑩碩進軍大陸二類新藥元年。

近期新冠肺炎疫情蔓延衝擊市場信心，顏麟權認為對生技醫藥產業是短空長多。主要是各方在積極提升防疫應變能力的同時，也會對國內生技醫療與製藥產業的環境及生態系重新評價，有助產業中長期的健康發展。瑩碩在大陸的布局採取零資產策略，營運並不受影響。

顏麟權指出，公司透過與國際大藥廠的合作，站在巨人肩膀上提升國際研發製造實力（CDMO）與國際視野，同時憑藉建立起的多項藥物傳輸技術平台（DDS）對外進行技術授權，透過這二大發展基礎，瑩碩鎖定亞太區未被滿足的醫藥市場需求，規劃短中長期的營運發展軸線，期許成為亞太區DDS領導廠商之一。

顏麟權進一步表示，與日本國際大藥廠美國跨國製藥公司，以及義大利製藥集團建立起供應鏈關係，並分別成為其亞太區供應鏈管理中心、亞太區藥品研發製造主要策略夥伴，以及亞太區藥品製造中心，未來將持續深化彼此間的合作，為公司創造更多的成長機會。

這二年瑩碩繳出不錯的營運成績單，特別在大陸市場，是少數能成功卡位大陸一致性評價的台灣業者。董事長王建治表示，我們提供技術服務授權，協助當地業者進行藥物開發、領證與生產，並收取階段性里程碑金與未來藥品上市後的銷售分潤。

(時報資訊)