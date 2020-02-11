軟板廠—台郡(6269)公布2019年第4季及全年財報，2019年單季稅後盈餘為16.52億元，季增44.2%，單季每股盈餘為5.19元，累計2019年每股盈餘為10.02元。

台郡2019年第4季合併營收為87.33億元，季增5.2%，單季合併毛利率為31%，季增7.1個百分點，營業淨利率為24.7%，季增8個百分點，單季稅後盈餘為16.52億元，季增44.2%，創下單季歷史新高，單季稅後淨利率為18.9%，單季每股盈餘為5.19元；累計2019年合併營收為260.33億元，年減2.8%，合併毛利率為22.8%，年增3.7個百分點，營業淨利率14.6%，年增2.8個百分點，稅後盈餘為31.53億元，年成長19.2%，稅後淨利率為12.1%，年增2.2個百分點，每股盈餘為10.02元。

就各產品來看，去年第4季通訊產品佔比從第3季的74%攀升至77%，電腦相關產品佔比從第3季的18%降至17%，消費產品佔比從8%降至6%。

(時報資訊)