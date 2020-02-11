工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）受惠博弈機台專案出貨，2020年1月合併營收躍增至1.25億元，創近1年半高點，今年成長動能看旺，激勵今（11）日股價放量攻高，一度飆升9.56％至55元，終場勁揚6.57％、收於53.5元，領漲工業電腦族群。

廣錠2020年1月自結合併營收達1.25億元，較去年12月0.72億元躍增72.15％，較去年同期0.51億元跳增1.44倍，創近1年半新高、亦創同期新高。公司表示，主要受惠博弈機台設備專案密集出貨帶動。

展望後市，廣錠除了博弈機台設備專案需求增溫，公司先前攜手美商普威及日商村田，從儲能方案設計開發、電池芯、電池模組供應，到設備組裝及監控軟體，提供客戶一條龍式完整儲電產品解決方案，目標成為儲能市場中的領導廠商。

廣錠去年斥資4.5億元買下同業事欣科中壢廠房，積極布建儲能系統（ESS）及博弈產線，儲能系統業務最快2月底可望出貨，配合博弈專案需求同步增溫，今年營運可望一掃去年低迷，成長動能看俏。

(時報資訊)