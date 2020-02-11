豬價在農曆春節過後，每公斤跌破60元大關，是近10年來同期最低，市場分析，主要是節後肉品需求減緩，又因非洲豬瘟防疫成功，以及陸美貿易大戰，美豬價下跌，肉商進口量大等因素影響，雲林肉品市場總經理黃加安建議，如果農委會要保價紓困最好分級，才不會造成劣豬逐良豬。
去年中秋節豬價異常下跌，去年11月至12月間，農委會啟動紓困機制，委託中央畜產會執行每公斤65元保購收購140公斤以上大豬，由豬農直接交冷凍商屠宰凍存，每天約1000頭持續1個月，最後約收購了3萬5000頭。
雖然如此，但是豬價過年後依舊疲軟不振，黃安加分析原因，春節後本來需求量就會下降，而非洲豬瘟防疫成功，冬天豬隻易養快長，加上陸美貿易大戰，美豬價低，冷凍商大舉進口，又去年凍存計畫的量加總，都不是一時能夠消化的。
黃加安建議，豬價目前已跌破60元大關，55元是警戒線，如果農委會要再啟動紓回計畫，應該進行品質分級，否則以1台50頭為收購單位，品質參差不齊，品質好的被不好的影響，價格依然不會上揚。
(中時 )
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