受惠農曆年前EG隨成本支撐、短線供給趨緊，行情穩步推升，EG專業廠東聯（1710）、中纖（1718）1月營收齊步逆勢躍進；東聯1月營收13.91億元，月增24.73％，至於中纖1月營收26.79億元，月增8.94％。

東聯EG兩岸年產約為86萬噸；中纖目前EG一、二、三廠年總產能達到35萬噸，加上與南亞合資的南中石化也有16萬噸，合計為51萬噸。

去年EG受制原料乙烯價格高漲，壓抑利差空間，東聯、中纖積極啟動利基、成本強化策略。其中，東聯持續期盼以EO（環氧乙烷）特化產品線，平衡EG營運波動度；另增資2,000萬美元（約新台幣6.4億元），加碼子公司亞東石化（揚州），投入乙醇胺、脂肪醇聚氧乙烯醚等特化品產銷。

中纖則透過EG三廠更換新高選擇率觸媒，及節省乙烯原料耗用，聚酯廠、假撚工廠實施上下游整合，以期降低成本。

新冠肺炎疫情擴大、油價續跌走軟，衝擊塑化交投冷清，最新石化上游原料現貨報價全面持續走弱。其中，乙烯下挫30美元，跌幅3.39％，導致EG在成本、需求支撐走弱下，現貨行情大跌60美元，跌幅10.22％，EG三雄南亞、東聯及中纖營運添壓。

分析師認為，除了持續追蹤疫情能否儘速獲得控制外，今年大陸恆力石化、浙江石化、古雷等都有EG新產開出規劃，全球EG新產達679萬噸，遠高於需求增加108萬噸，營運挑戰依舊艱鉅。惟恆力、浙江石化產能甫開出，第一階段以自用為主，後續下游聚酯新產是否可順利開出，進一步去化成追蹤焦點。

(工商 )