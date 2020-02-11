針對海外金融機構和外媒認為，新型冠狀病毒肺炎疫情對大陸經濟的影響將產生骨牌效應，衝擊全球供應鏈、拉低世界經濟增速，大陸外交部發言人耿爽11日回應，大陸經濟形勢不會因為這場疫情而改變。

耿爽11日在外交部線上記者會中指出，疫情對大陸經濟影響的大小，取決於疫情防控的進展和成效。中方相信，大陸經濟的基本面，以及長期向好的趨勢不會因為這場疫情而改變，中方有能力把疫情對經濟的影響降至最低。

耿爽指出，國際貨幣基金組織與世界銀行等國際機構都表示，大陸有足夠的政策空間來應對疫情。目前，大陸的GDP已占世界GDP的16％左右，對世界經濟增長的貢獻率已超過30％。如果大陸經濟受到衝擊，那麼必然會波及其他國家，世界經濟也必然會受到影響。所以說，大陸的抗疫鬥爭既是為自己，也是為世界。

耿爽強調，面對公共衛生危機，以鄰為壑保護不了自己，過度反應只會適得其反。當務之急，是國際社會團結協作共同戰勝疫情，盡快恢復國家間的正常交往與合作，只有這樣才能為世界經濟穩定增長提供有力支撐，釋放正面預期。

(工商 )