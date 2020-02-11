本田計畫最早17日恢復在陸汽車生產 16:202020/02/11 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透東京報導，日本本田汽車週二表示，公司目標是在中國的多數整車和零件生產工廠從2月17日開始復工，此前因為新型冠狀病毒疫情，公司延長了春節假期。 公司稱，五座在中國的工廠已經有部分員工返回，公司正在採取措施確保員工安全，以便從2月17日開始恢復生產。 本田還表示，公司位於疫區中心武漢的三家工廠在2月17日當周重新開工的計畫沒有變化。 (旺報 ) #生產 #在中國 #日開始 #本田 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 年度盤點：中國軍力「大踏步」的2019年 13:532020/02/07 國際 《國際產業》受惠日圓貶值，本田上修全年營業利益預測 16:312020/02/07 財經 響應新北防疫戰 夏普公司捐贈250台空氣清淨機 18:092020/02/07 生活 陸1月汽車經銷商庫存指數創11月以來新高 21:232020/02/07 財經 貿協搭橋 挖掘臺日供應鏈新商機 04:102020/02/08 企業經營 貿戰壓力 逼陸改革既得利益集團 04:092020/02/09 話題觀察 康寧找仲介招生 教育部：初步認定已違規 12:072020/02/09 生活 中投前董座涉三中案 法官查是否應境管 12:212020/02/10 社會 加增口罩防疫品 陸逾3000公司跨界投產 13:502020/02/10 財經 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 台積電估今年5G手機銷售 數據很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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