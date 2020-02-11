路透東京報導，日本本田汽車週二表示，公司目標是在中國的多數整車和零件生產工廠從2月17日開始復工，此前因為新型冠狀病毒疫情，公司延長了春節假期。

公司稱，五座在中國的工廠已經有部分員工返回，公司正在採取措施確保員工安全，以便從2月17日開始恢復生產。

本田還表示，公司位於疫區中心武漢的三家工廠在2月17日當周重新開工的計畫沒有變化。

(旺報 )