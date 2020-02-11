南庄鄉長邱梓增〔左〕獲判當選無效後，前南庄鄉公所祕書徐沐蘭〔右〕即表態參選。〔謝明俊攝〕

南庄觀光發展協會理事長劉月梅〔中〕一度有意參選南庄鄉長，但已打退堂鼓。〔謝明俊攝〕

南庄鄉代會主席黃順源〔右〕臨時被推出參選南庄鄉長。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長補選爆黑馬

謝明俊／苗栗報導

南庄鄉第18屆鄉長邱梓增因遭台中高院判決當選無效解職，苗栗縣選委會2月10日正式公告將於3月21日舉行補選投票，先前邱梓增的妻子羅春蓮決定代夫出征，向鄉親爭回丈夫清白，前鄉公所祕書徐沐蘭及南庄觀光發展協會理事長劉月梅都表態參選，但近日選局出現大變化，劉月梅已宣布退選，改由南庄鄉代會主席劉順源出馬角逐，讓南庄鄉長補選正式開打。

南庄鄉第18屆鄉長選舉是在2018年舉行，結果邱梓增打敗對手劉月梅，奪下鄉長寶座，但劉月梅緊咬邱梓增涉及教唆賄選，訴請當選無效，苗栗地院一審判決邱梓增勝訴，劉月梅不服提出上訴，台中高分院月前決判邱梓增當選無效定讞，隨由縣府解職，由縣府祕書陳永賢代理鄉長，縣選委會並在10日公告將於3月21日進行補選投票，從2月12日起開始領表。

先前邱梓增獲判當選無效定讞，邱梓增不服二審法官心證，為了向鄉親爭取自己清白，決定由妻子羅春蓮代夫出征，要奪回鄉長一職，邱梓增並在春節前，在苗124乙縣道進入南庄的要道口，樹立起自己與妻子的合照招牌，展示決心。並積極陪同妻子在鄉內四處拜票，爭取鄉親認同。

同一時間，南庄觀光發展協會理事長劉月梅也有意一雪前敗，放話要出馬競選，一度形成2個女人的戰爭，但稍後，前任南庄鄉公所祕書徐沐蘭，也公開表達參選意願，形成三腳督的競爭態勢。

劉月梅依靠著地方派系的支持，徐沐蘭除了本身出身南庄，兒子徐功凡又是現任縣議員，擁有相當人脈關係，對鄉長補選，都勢在必得。

但選舉即將開打的前夕，傳出劉月梅在背後支持地方派系的評估下，幾天前決定退選，派系改支持現任南庄鄉代會主席黃順源出馬角逐，使得南庄鄉長補選選情大變化，黃順源擔任南庄鄉代會主席多任，地方人脈不容忽視，這次雖然是臨危授命，但有信心奪下鄉長寶座。

(中時 )