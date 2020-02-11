基隆廟口傳出鑽石公主號1名美籍新冠肺炎確診婦人曾在此買糖葫蘆，造成遊客下滑約5成。（許家寧攝）

「鑽石公主號」郵輪全船罹患新冠肺炎已達135人，1名染病的美籍婦人1月底曾在基隆廟口買糖葫蘆，讓夜市攤商生意大受影響，基隆市長林右昌表示，已針對54名可能接觸民眾展開居家隔離，目前皆無異狀，預計周六就能解除管制，民眾不必恐慌。

鑽石公主號疫情大爆發，10日又一口氣新增65例確診病例，外媒報導，35歲確診病患蕾貝卡31日在基隆廟口購買糖葫蘆照片，引發外界熱論，基隆市府也接獲疾管署通知，針對當天曾經與下船者接觸的觀光巴士、小黃司機進行居家隔離14天。

糖葫蘆女老闆說，受到疫情影響，最近生意少了快一半，不少攤商年後也順勢休息，回憶當天有外國人上門買糖葫蘆，不確定是否確診遊客，因為語言不通，都是靠比手畫腳溝通，而且遊客買了就走，雙方也沒有說話，現在她身體也沒有異狀。

林右昌指出，一般路上行走，被感染的機率非常低，基隆截至10日累計通報疑似案例有24例，其中21例陰性排除，3例一採為陰性，因中央現在採檢加嚴，正等待二採結果，他強調，基隆疑似個案並沒有異常性增加，市民不必特別恐慌。

衛生局長吳澤誠指出，鑽石公主從10幾例暴增破百例，不排除很可能是後來船艙內感染，目前全市居家隔離共59人身體狀況都相當穩定，預計周六清晨解除隔離管制，市府也針對基隆各景點、場館工作人員健康追蹤，目前沒有異常情形。

(中時 )