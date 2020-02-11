武漢肺炎延燒，台灣採取嚴格防疫工作，禁止大陸、港澳地區人士入境，有高雄科技公司發起聯署，建議在宜蘭龜山島設「防疫專區」，專門收容從疫區返國的民眾；對此，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，對於不符居家隔離或檢疫，而趴趴走的民眾，或許可以做考慮；但他也認為，這樣的作法恐會讓那會龜山島變成像是惡魔島的地方，效果不見得好。

這家花大錢刊登報紙廣告，並署名「征宇科技集團」的業者，建議「將龜山島建設成防疫專區」，讓須隔離者在島上隔離，不僅目視可看到台灣，距離陽明醫大附院也近，讓台灣民眾避免受疾病威脅。有網友看見問說「這是哪招」？

廣告還強調，他們願意在島上免費建設水電設施，同時邀請醫界組織自願上島服務，還敬邀所有認同想法的愛國愛鄉之士，共襄盛舉、有錢出錢、有力出力，認同者可以下載連署書。

科技公司提龜山島設防疫專區，恐讓宜蘭人不滿。（圖／觀光局提供）

據了解，「征宇科技集團」的總裁陳征宇，本身是一名眼科醫師，他表示自己的動機很單純，就是為了救人，對於送往龜山島隔離的想法，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中表示，龜山島上沒有住宅，縱使可以快速建設也只會把龜山島變成「惡魔島」，不僅困難度高、防疫效果也不見得好，對全民恐慌心情有增無減，運送上也有一定困難；但他也半開玩笑地說，未來對於趴趴走的居家隔離、檢疫者，送到龜山島的作法或許可以考慮。

隔離者送龜山島？陳時中：恐成惡魔島。（圖／報系資料照）

其實惡魔島（Alcatraz Island）位於美國舊金山灣，一開始是軍事基地，1933年至1963年，被當作聯邦監獄，許多重刑犯曾經被關在此處。1972年，惡魔島成為開放景點，影星史恩康納萊和尼可拉斯凱吉主演的電影《絕地任務》（The Rock）上映後，更讓惡魔島成為熱門觀光地。

龜山島設防疫專區？陳時中：會很像惡魔島。（圖／US National Park Service）

另外，根據東北角風管處擔任駐衛警隊長、被同仁稱作「龜山島主」的許源豊表示，就他在當地服務36年的經驗，龜山島迄今飲水仍要靠礦泉水，電力要用發電機，洗手間是採用龜尾湖的半鹹水，是一座缺水缺電的島嶼。

由於龜山島是生態島，一天開放1800人，且分4時段登島總量管制，島上的設施多用現地物料去施作，雖然有兩座碼頭，但受風浪、海象影響，超過100噸以上的船隻就無法停靠，要讓它成為防疫專區「真的想得太天真」。加上龜山島是宜蘭的精神象徵，還曾名列全球12座酷島之一，每年有12萬人次登島，還有賞鯨遊客共有20萬人次以上，一年觀光產值達2.1億元，是宜蘭與東北角風管處的金雞母，貿然成為防疫專區對宜蘭人也很難交代。

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(中時電子報)