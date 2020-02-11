「鑽石公主」號遊輪

「鑽石公主」號遊輪因為出現新冠肺炎群聚感染，停泊在橫濱外海，10日確診病例已達135人。然而，感染風險更高的，可能是在甲板下。

據《紐約時報》（The New York Times）10日報導，在遊輪的客艙，有超過2,500名旅客被小心地隔離，餐餐都有人送到艙房，每天還能彼此相距六英尺（約1.8公尺），在甲板上散個幾分鐘步。

然而，甲板下有超過1,000機組和船務人員，他們摩肩擦踵地工作，多達4個人共用一間洗手間。他們忙著為乘客準備餐點，但卻聚在一起吃簡單的自助餐，也一起承受被感染的風險。隨著日本厚生勞動省10日宣佈，又有65人確診，使確診人數增為135人後，使這艘遊輪成為在武漢之外最多人感染的地方。

「鑽石公主」號上的乘客受訪

雖然日本要求「鑽石公主」號隔離，旨在遏止病毒散播，但疾病專家說，船務人員面臨的狀況，最後卻可能適得其反。9日和10日分別有5名船務人員受感染，據員工說，10日感染的人員曾在食堂和同事一起吃飯。

由於日本當局說，他們目前缺乏資源全面檢測船上人員，只檢測了一小部份人，因此現在根本不清楚，究竟有多少人感染。從2月4日起，停泊在橫濱港的「鑽石公主」號就處在隔離狀態，經過兩星期後，它已成了漂浮的「迷你武漢」。而武漢約有1,100萬人口，如今已因疫情嚴重封城。

在船上備餐兼洗碗盤的印度人沙卡（Binay Kumar Sarkar）在臉書上說，「鑽石公主」號就像一座小城市，「很容易」散播病毒。沙卡要求印度政府幫忙，趁病毒進一步散播前協助他和同事下船。事實上，船上的工作人員中，絕大多數都來自亞洲開發中國家，單是印度人就有132名。

正當美國，澳洲和英國等乘客在社群媒體上貼文，受到全球廣泛關注之際，船上員工卻沒像那些多數來自富國的乘客，受到同等的關注。

(中時電子報)