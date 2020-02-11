苗栗縣35歲林姓男子日前因感冒導致抵抗力下降，左耳突然聽不到聲音，家人趕緊送大千醫院救治，經診斷為突發性耳聾，幸在高壓氧治療後，提高內耳組織的含氧量與血氧供應，逐漸恢復聽力。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗指出，突發性耳聾俗稱耳中風，發病原因不明，但多為病毒感染、壓力過大或血管阻塞引發，出現單側耳朵突然聽不到聲音或是持續耳鳴等症狀。

他提醒，若有耳鳴與明顯聽損症狀，務必盡速就醫治療，把握治療黃金期恢復健康，而過去多以耳內注射類固醇和口服類固醇藥物治療，但在最新研究中，7成以上病人經高壓氧治療，聽力改善比僅使用類固醇效果顯著。

蔡建宗說明，高壓氧治療能使供應內耳組織的含氧量及血氧增加，緩解內耳受傷後的缺氧及血腫，且能同時輸送較多氧氣到內耳毛細胞，增加耳蝸及半規管內微循環和淋巴液流動，進而增加新陳代謝，加速修復聽力，且持續10到20次的高壓氧治療即可獲得明顯改善。

(中時 )