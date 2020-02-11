第92屆奧斯卡金像獎得主出爐，韓國電影《寄生上流》一舉拿下了最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本與最佳國際影片獎等四項大獎。儘管影片最終走向悲劇，但躋身上流社會，一直是許多人的憧憬。法人指出，與其「寄生」上流，不如買對債券ETF、累積財富，讓自己晉升上流！

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除了協助投資人享受到相對穩定的收益外，投資標的以跨國優質企業為主，讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人。

以台股市場唯二檔月配息債券ETF中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）為例，中信高評級債投資範圍包含亞馬遜、微軟、Apple等一籃子優質企業，特色為信評較佳、與股市相關性低，適合長期配置。而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，讓投資人一手掌握如摩根大通、高勝、巴克萊等大型投資銀行，相較金融股具分散性與稅負優勢，適合做存債工具。

以中信高評級公司債的最新指數殖利率3.03％來估算，假設投入新台幣100萬，每年累計配息金額約30,300元（100萬*3.03% = 30,300元）。隨著台灣步入超高齡社會，退休議題成為市場中重大議題，月配息債券ETF，對於退休族或是一般民眾進行現金流量管理，都是更好的選擇，每月獲得「存債感」。

張勝原進一步表示，近期新冠狀肺炎引發市場恐慌情緒蔓延，將投資等級的債券ETF納入投組，還有助於降低投組的波動度，提供相對抗跌的效果。中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）將於3月底正式啟動月配息評價，第一次發放月配息的時間在5月，之後每月發放。

國泰投信表示，根據2018年標準普爾的報告顯示，A級公司債中等級最低的公司債平均違約率僅為0.08％，違約率極低，顯見高評等的公司債信用風險可控。預期2020年在全球景氣穩定回溫下，發行投資級公司債的企業獲利及其體質將更趨穩健，債券違約率有望維持低檔，投資更安心。

國泰投信指出，整體來看，高評等的A等級投資級公司債具有低違約率特性，近期彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數收益率約3%，在目前全球低利率環境下相當吸睛，建議納入長期資產配置，讓整體資產表現進可攻、退可守，達到長期資產成長的目標。

(工商 )