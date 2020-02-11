菲律賓公告2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、台」，將會影響菲籍移工來台及我國雇主權益；勞動部表示，受此影響雇主，可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工。

勞動部表示，本次事件屬於不可抗力及不可歸責，相關申請案件將儘速及採取從寬認定原則，協助雇主辦理後續手續，以兼顧雇主用人及移工工作權益。另菲國發布禁令禁止菲籍移工來台，將配合外交部持續與菲國協調。

如為辦理招募作業後無法引進，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，因菲國禁令致菲籍移工無法於許可效期內到台，屬不可抗力，可檢具聲明向勞動部申請從原本的6個月效期延長至9個月。

針對菲籍移工返鄉探親無法回台，薛鑑忠說，如菲籍移工返鄉無法於重入國許可期限內返台，可以向勞動部申請同意移工再入國許可；如果打算更換移工，雇主可向勞動部申請廢止聘僱許可後，再依規定申請國內承接或從國外引進，時間從1天至3個月不等。

至於如果因為航班取消或調整，導致菲籍移工無法遵期出國，薛鑑忠說，因屬不可抗力因素，只要檢附原訂機票紀錄，仍不違反「一出一進」或「期滿遵期出國」等規定，但雇主仍應儘速安排菲籍移工返國，如有直飛航班取消疑慮，可選擇搭乘非台籍航空公司班機或改由第三地轉機，而移工出國前，雇主仍應善盡生活管理照顧責任。

(中時 )