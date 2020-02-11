受企業重組和訴訟費用影響，戴姆勒汽車公司（Daimler）去年獲利跌逾一半，並宣布股利由前一年的每股3.25歐元大砍至每股0.9歐元。

儘管賓士車交車數創下歷史新高，但戴姆勒2019年淨利僅達27億歐元，較2018年的76億歐元大減逾一半。全年EBIT（息稅前獲利）為43億歐元，亦較2018年的111億歐元大幅衰退。

該公司表示，在2022年底前，行政和人事成本擬將減少逾14億歐元，以抵銷來自訴訟和新技術投資的費用。

(時報資訊)