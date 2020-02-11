《國際產業》去年獲利腰斬，戴姆勒大砍股利 16:312020/02/11 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受企業重組和訴訟費用影響，戴姆勒汽車公司（Daimler）去年獲利跌逾一半，並宣布股利由前一年的每股3.25歐元大砍至每股0.9歐元。 儘管賓士車交車數創下歷史新高，但戴姆勒2019年淨利僅達27億歐元，較2018年的76億歐元大減逾一半。全年EBIT（息稅前獲利）為43億歐元，亦較2018年的111億歐元大幅衰退。 該公司表示，在2022年底前，行政和人事成本擬將減少逾14億歐元，以抵銷來自訴訟和新技術投資的費用。 (時報資訊) #戴姆勒 #Daimler #營收 #獲利 #股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》聯發科去年每股賺14.69元，全年毛利率衝「4」 16:142020/02/07 財經 高雄市去年全年失業率3.64％ 創縣市合併後新低 16:332020/02/07 財經 去年毛利率41.9％ 四年新高 04:092020/02/08 財經要聞 雙利空 華邦電去年Q4轉虧 04:092020/02/08 證券．權證 醇飲蘇格登匠藝18年威士忌 04:102020/02/09 《旺來報》 汽車業慘！戴姆勒擬裁員1.5萬人 擴大削減成本 14:582020/02/10 財經 國泰金元月獲利破百億 搶下2020開門紅 18:232020/02/10 財經 《類股》金控1月獲利年增近3成，富邦金、國泰金、中信金最會賺 09:262020/02/11 財經 今展科1月營收創下2018年8月以來高 10:152020/02/11 財經 中市2019年失業率3.7％ 六都最低 11:082020/02/11 政治 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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