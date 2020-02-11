從昨日開始，隨著大陸各地預定的復工時限到期，符合條件的企業將陸續復工。其中蘋果產業鏈能否如期復工，受到市場的廣泛關注。天風國際分析師郭明就指出，若新冠肺炎疫情不能在3月前顯著改善，蘋果供應端與需求端可能會面臨不確定性或潛在風險。

據陸媒《21世紀經濟報導》報導，目前立訊精密、領益智造、歌爾股份、藍思科技等蘋果公司供應商均已在2月10日復工，但也有部分企業如欣旺達等受多重因素影響，還在積極準備復工當中。其中，富士康在鄭州、深圳等地的工廠，則延遲了原定於2月10日的復工計劃。

不少業內人士預測，受疫情影響，蘋果供應端與需求端可能會面臨不確定性，恐波及全球消費電子產業。

AirPods生產商立訊精密受訪時指出：「我們今天（2月10日）剛剛上班，有些員工可能家那邊有封路之類的情況，現在在陸續復工的過程中，復工率目前還不清楚。海外的工廠還是正常生產的。」聲學廠歌爾股份已經於2月10日正式復工。同日，領益智造也表示，公司從2月10日開始逐步復工。

而此前原定於2月10日復工的富士康，復工計劃再度延遲。目前富士康深圳、鄭州、廊坊、太原等多地廠區員工表示當地復工時間再延期，具體復工時間尚不明確。

大陸蘋果產業鏈復工進展的不一致，也引發了市場對於蘋果供需端的擔憂。

2月10日第一波復工潮，A股市場也震盪走高，上證指數收盤漲0.51%，蘋果概念指數微漲0.64%。

(中時電子報)