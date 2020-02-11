新冠狀肺炎疫情帶來的不確定性，導致陸股一度重挫。法人指出，儘管疫情還未和緩，但近期陸股卻已回復冷靜，連日來外資與資金對陸股持續加碼，並帶動大陸的宅經濟發燒，年後上班第一周（2／3至2／7），MSCI中國指數漲幅超過4％，收復這波最大跌幅的一半。建議看好陸股但目前空手的投資人，宜開始分批建立部位。

瑞銀（盧森堡）中國精選股票（美元）基金產品經理張婉珍表示，眼見疫情持續擴大，中國官方陸續採取一系列政策以因應新型冠狀病毒對經濟的衝擊，包括：財政部將聯手人民銀行，透過貼息、收儲、降稅、專項再貸款等一籃子政策。國務院也宣布推動新一波減稅降費，並追溯自109年1月1日起適用，這顯示中國政府仍有許多政策工具，可在必要時出籠以提振經濟，維持金融市場穩定。

其實在大陸自傳出嚴重疫情、封城消息後，滬深300指數一度在2月3日重挫7.88％，不過就在當天，外資透過陸港通（滬港通與深港通）買超陸股的金額，單日就達181億人民幣（26億美元），創單日最高買超紀錄。張婉珍強調，這裡即可發現陸股是跌越重、外資買越多。

張婉珍強調，以過去經驗來看，疫情對股市多為短期影響，且疫情趨緩後通常會迎來強勁反彈，此時投資更重視要慎選個股，因為疫情會加速行業汰弱留強的趨勢，一些體質差的中小型個股，可能會因此面臨財務危機，但對財務體質佳的大型企業來說，市佔率反而有擴大機會。

例如對產業的影響部分，這波疫情確實帶動大陸的宅經濟概念股發燒。張婉珍表示，一些宅經濟的概念族群，像是互聯網相關如電商、手機遊戲等概念股，因為消費者傾向上網購物或玩遊戲，避免去公眾場所，此時投資人應布局較具競爭力與防禦性的優質業，不需過度恐慌。對於目前空手的投資人，建議近期宜開始分批布局以建立部位；若是已有部位的投資人，則建議逢拉回即可進場，避免錯失未來的上檔空間。

國泰投信ETF團隊表示，本次疫情對中國各行業又是一次新的洗牌，預料中小企業生存空間將備受考驗。尤其，觀察過去外資匯入及國家隊護盤時，往往優先鎖定白馬權值股，在目前外資持有A股佔比仍低的情況下，預期績優藍籌股仍將是盤勢主流。後續可優先關注A50成分股中，與本次震盪連動度較高的消費藍籌股，如中國國旅，上海機場，伊利股份、貴州茅台、五糧液、恒瑞醫藥、邁瑞醫療等，是否率先止跌。

(工商 )