證交所表示，富邦投信今（11）日遞件申請「富時越南30指數」、「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」資格認可，這是投信公司今年第一件（合計3檔）ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據申請資料顯示，富時越南30指數，由富時指數公司編製維護，指數成分由越南胡志明證券交易所中，考量外資持股限制以及流動性後，選取市值最大的30檔成分股所編製，採用調整後市值加權方式計算，綜合反映越南市場的股票價格表現。

道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數及道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數，由標普道瓊斯指數公司編製及維護，兩指數是追蹤「道瓊布蘭特原油ER指數」單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍的報酬表現。「道瓊布蘭特原油ER指數」指數成分是英國洲際歐洲期貨交易所（ICE）掛牌交易之單一月份布蘭特原油期貨契約。

證交所表示，目前上市ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

(工商 )