曾在科技公司工作的林煌欽，因為工作時間長、壓力大，身體健康亮紅燈，前年決定轉行從農，在台南市下營區購買2分多的農地蓋溫室種蔬果，雖然花了700多萬元，但身體狀況改善，又能母親一起工作，近日綠番茄進入採收期，消費者反應不錯，讓他覺得從農是正確的選擇。

今年33歲的林煌欽，國立科技大學電子工程系畢業後就到南科的科技公司上班，負責IC程式的設計，薪水優渥，但因工作採責任制，每天壓力都很大，每年健康檢查「紅字」愈來愈多，讓他有了危機感。

林煌欽思考過後，前年看到農業的新前景，決定轉行投入農業，把存款加上貸款共700多萬拿去下營買地蓋溫室，並且辭掉南科的工作，全心投入農業生產。身為農業門外漢，他除了透過網路學習農業知識外，也加入下營區農會的青農組織，到台南農改場上課，學習農業栽培管理的技術。

林煌欽的小土豆農場種了小黃瓜、苦瓜、聖女小番茄、綠番茄等，除了交貨給行口，還有附近鄰居來採購，他也積極開發網路客戶，近來苦瓜已陸續收成，綠番茄也開始採收，價格還不錯，而且每天都與母親到農園工作，母子兩人一起，工作起來也格外開心。

(中時 )