針對有科技集團業者刊登廣告，表示願意出資在龜山島建設水電設施，讓目前滯留大陸等地的國人可以在龜山島上隔離，衛福部長陳時中下午被問及此事，也笑稱可考慮把趴趴走的隔離者送去龜山島，而龜山島隸屬於宜蘭頭城鎮管轄，對此，頭城鎮公所稍早發出聲明，鎮長曹乾舜堅決反對此項主張。

曹乾舜今(11日)下午表示，龜山島是宜蘭縣的地標，同時更是全國、甚至是全世界馳名的國家風景區，結合地方以及交通部觀光局東北角旅遊行程，每年衝浪、賞鯨、登島的人數約16萬人，如果貿然規畫為『疫情隔離區』，除了會立即衝擊到相關的觀光產業之外，所增設的相關設施，勢必會對當地的自然環境及生態產生無法彌補的惡果。

曹乾舜指出，頭城鎮公所對於該集團的主張『不予認同』更『堅決反對』，況且這是屬於全國性社衛及專業的醫療領域，絕非單一個體可獨立向外主張。武漢肺炎爆發迄今，各級政府均將防疫視同作戰，圍堵疫情持續蔓延、擴散，已儼然成為當前最嚴肅的全民運動。

曹乾舜強調，在目前中央防疫政策以及各項資訊公開、透明的程度，仍然無法獲得全體國民放心的情況之下；時值敏感時機，為了避免造成地方居民恐慌衍生防疫困擾，鎮公所將嚴正面對各種議題和主張。

(中時電子報)