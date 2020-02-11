第十三海巡隊（布袋海巡隊）昨日23時在雲林縣三條崙外海 9.6 浬，發現有艘「光」字號漁船違規作業中。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

第十三海巡隊（布袋海巡隊）10日接獲海巡署雲嘉巡防區指揮部通報，分別在雲林縣箔子察外9.9浬及三條崙外海 9.6 浬處密集船團，發現可疑動態船舶，前往攔查後，查獲2艘50噸以上的大型漁船在12浬內達規拖網捕魚，依違反漁業法函送漁業主管機關裁處。

雲嘉海域近期因鋒面趨緩與漁汛，許多國籍漁船會在於嘉義東石至雲林三條崙外海作業，第十三海巡隊於昨日10時在雲林縣箔子察外9.9浬，發現有艘「鰲」字號漁船違規捕魚；另在23時在雲林縣三條崙外海 9.6 浬，發現有艘「光」字號漁船違規作業中，海巡艇立即錄影蒐證並要求停止作業。

海巡署雲嘉巡防區指揮部主任胡文雄表示，凡是有大型漁船進入12 浬內違規拖網，都會被岸際雷達鎖定，在雷操手的鷹眼監控下皆難逃法眼；正值新冠肺炎與非洲豬瘟重點防疫期間，民眾若發現海上可疑、違法情事或違規捕魚，請速撥打海巡「118」服務專線。

(中時 )