昨天對滬江高中輸了一場不該輸的比賽，讓HBL女子組上季季軍普門高中今天全員繃緊神經，決勝節挺過對手永仁高中的追擊，71比68驚險收下8強賽第2勝，永仁則苦吞第2敗。

普門教頭廖哲億指出，昨天輸掉比賽大家都很難過，昨晚跟今天上午開會時，針對過去兩場比賽攻守及心理問題修正，「永仁高中是難纏的勁敵，兩年來我們沒久沒贏過，加上昨天對滬江吞敗，今天全隊抱著勢在必得的心情來拚。」

廖哲億補充，各隊都知道普門攻守重點球員陳芷英，今天永仁派出鄭慧慈專門看管陳芷英，加上一開始球隊太多球權在陳芷英身上，打起來就比較辛苦，但告訴隊上高一、高二球員，要努力表現好銜接高三球員畢業後留下的空缺，希望看到連文鈴、沈心惠、溫雅芸等人能夠有更多企圖心。

陳芷英8強賽前兩戰平均斬獲34分、17籃板，今天上半場在永仁刻意防守下得分個位數，下半場找回出手信心，最後留下17分、15籃板數據，隊友李宜樺19分、6籃板、6助攻，連文鈴砍進4記三分球搶17分，賽後陳芷英雙手比讚笑說：「隊友很棒！」

陳芷英坦言，高一、高二總是快樂打球的她，扛起帶領球隊的責任後，更希望高中最後一年能留下美好回憶，「之前都是幫學姊創造勝利，現在則是很想為自己創造些什麼，所以我很努力想做些東西，反而變得不快樂，而且前一陣子去日本。」

昨天不敵滬江高中，陳芷英賽後和教頭廖哲億聊了很多，分享自己身為高三學姊的煩惱、挫折，她也很感謝隊友願意信任她，在她持球時給她鼓勵，讓她重拾笑容，「今天雖然我得分沒有想前兩場多，但球隊贏球，隊友表現也好，我打得很快樂！目標先幫助球隊晉級4強，期望可以拼進冠亞軍戰。」

(中時 )