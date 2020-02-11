張馨方、李岳峰母子檔從事勞保黃牛，勾串時任臺大醫院骨科醫師洪立維，詐領勞保、農保失能津貼等費用，詐得7000萬元左右，勞保局向臺北地方法院民事庭對張馨方提起損害之訴，由於李岳峰、洪立維在訴訟中已經跟勞保局和解，北院判決張應賠償勞保局785萬餘元，可上訴。

勞保局主張，張馨方、李岳峰招攬民眾代辦勞保失能給付、農保身心障礙給付及身心障礙證明為業，並從中抽取傭金獲利，2011年到2017年12月間，張馨方、李岳峰與臺大醫院骨科醫師洪立維，共同詐領勞、農保的失能給付等，甚至教導民眾裝病，6年來詐領共7000多萬元。案情曝光後，積極追討保險金，但至今仍有1110萬餘元未能收回，因此向張馨方、李岳峰、洪立維提告求償。

李岳峰、洪立維則在法院審理期間，和勞保局達成和解，北院認為不免除張馨方的賠償責任，扣除李、洪已經支付的325萬元，張馨方應賠償勞保局785萬餘元。

(中時 )