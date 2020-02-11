《港股》陸股連6漲，恆指收高1.26％ 16:482020/02/11 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由科技股領軍，隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高，以及中國的新冠肺炎新增確診病例減少，大陸股市連漲第6日，受此激勵，周二香港恆生指數收漲1.26%，為27583.88點。國企股(H股)收漲1.45%，為10808.52點。 汽車、地產股，領漲藍籌股。太陽能類股飆漲，保利協鑫漲逾20%。餐飲、娛樂股強勁反彈。科網股漲多回落，新東方在線下挫7.32%，金山軟件跌5.3%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人搶卡位 陸股後市可期 04:102020/02/07 投資理財 《港股》漲多休息，恆指開跌0.44％ 10:002020/02/07 財經 陸股開盤下跌 金融股跌近1％ 10:342020/02/07 財經 陸股連4紅 單周累跌3.4％ 16:172020/02/07 財經 《港股》獲利了結，恆指收跌0.33％ 16:482020/02/07 財經 陸股疫情變數大 投資宜保守 04:102020/02/10 焦點新聞 疫情吃緊 恆指250天均線具阻力 04:102020/02/10 焦點新聞 《港股》憂疫情不確定性，恆指跌0.5％ 10:512020/02/10 財經 滬指六連陽 創指收漲1.31％續創逾三年新高 15:312020/02/10 財經 《港股》恆指收跌0.59％，醫藥股續揚、消費股下挫 16:482020/02/10 財經 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。