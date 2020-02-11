由科技股領軍，隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高，以及中國的新冠肺炎新增確診病例減少，大陸股市連漲第6日，受此激勵，周二香港恆生指數收漲1.26%，為27583.88點。國企股(H股)收漲1.45%，為10808.52點。

汽車、地產股，領漲藍籌股。太陽能類股飆漲，保利協鑫漲逾20%。餐飲、娛樂股強勁反彈。科網股漲多回落，新東方在線下挫7.32%，金山軟件跌5.3%。

(時報資訊)